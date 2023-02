Resident Evill Village znów straszy. Nowy zwiastun wersji na PlayStation VR2

Zgodnie z zapowiedziami Resident Evill Village VR będzie jednym z tytułów startowych dla PlayStation VR2. Premiera nowych gogli wirtualnej rzeczywistości firmy Sony zbliża się natomiast wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że również Capcom postanowił przypomnieć graczom o nowej wersji swojej produkcji. Deweloper opublikował bowiem gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak historia Ethana Wintersa będzie prezentować się w trybie VR.

Capcom prezentuje nowy zwiastun Resident Evill Village na PlayStation VR2

Zwiastun składa się niemal w całości z fragmentów rozgrywki, dzięki którym zainteresowani mogą zobaczyć, jak Capcom dostosował Resident Evil Village do PlayStation VR2. Dodatkowo deweloperzy poinformowali, że tryb VR otrzyma wersję demonstracyjną, dzięki której posiadacze nowych gogli wirtualnej rzeczywistości firmy Sony będą mogli przetestować przygodę Ethana Wintersa na nowym sprzęcie.



Warto jednak również pamiętać, że tryb VR w Resident Evil Village na PlayStation VR2 dostępny będzie w formie darmowego DLC dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry. Całość – podobnie jak nowe gogle wirtualnej rzeczywistości firmy Sony – zadebiutuje już 22 lutego, czyli dokładnie za tydzień.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju 2021 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…