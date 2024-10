Resident Evil 9 pojawił się na Metacriticu. Co to oznacza dla fanów?

Fani serii Resident Evil bardzo czekają na ogłoszenie kolejnej odsłony serii, lecz poza oficjalnym potwierdzeniem kilka miesięcy temu nie pojawiły się żadne nowe informacje. Społeczność skupiona wokół gier bardzo żywiołowo zareagowała na wiadomość, że karta poświęcona Resident Evil 9 pojawiła się w serwisie Metacritic.

Resident Evil 9 - fani spodziewają się zapowiedzi

Po potwierdzeniu prac nad Resident Evil 9 Capcom miał już okazję, żeby zaprezentować grę na State of Play - tak się jednak nie stało. Wielu fanów powróciło jednak do tematu przy okazji pojawienia się tytułu w serwisie Metacritic, który zajmuje się gromadzeniem ocen gier, filmów i seriali. Możliwe, że jest to nieoficjalne potwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy nowe materiały dotyczące nowej odsłony kultowej serii.