Resident Evil 9 wkrótce z prezentacją? Insider ujawnił też termin premiery gry

Autorem powyższych rewelacji jest insider posługujący się pseudonimem „Lunatic Ignus”, który uważany jest za wiarygodne źródło informacji. Według wspomnianego informatora Capcom szykuje się do pełnoprawnej zapowiedzi Resident Evil 9, która ma nastąpić w „nadchodzących tygodniach/miesiącach”. To jednak nie koniec wartych uwagi doniesień.

Warto dodać, że w najbliższy weekend odbędą się targi Tokyo Game Show 2024, na których nie zabraknie również Capcomu. Trudno jednak przewidzieć, czy Resident Evil 9 zostanie zapowiedziane na wspomnianym wydarzeniu. Niewykluczone, że japońska firma będzie chciała jeszcze nieco poczekać, a prezentacji nowej odsłony serii Resident Evil doczekamy się podczas The Game Awards 2024, które zaplanowane jest na 12 grudnia 2024 roku.

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia główna odsłona serii Resident Evil, czyli Resident Evil Village, zadebiutowała na rynku w maju 2021 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…