Resident Evil 7 miał pierwotnie wyglądać zupełnie inaczej. Wyciekły grafiki z gry

Produkcja miała oferować również momenty „Wyboru”, w których czas zwalniał, a gracz miał chwilę na podjęcie decyzji. Mechanika miała być podobna do tej, którą fani mogą pamiętać z Resident Evil 3: Nemezis z 1999 roku, ale również inspirowana grami od TellTale. W okresie od końca 2012 do ostatnich miesięcy 2013 powstało nawet grywalne demo, które oferowało od 30 do 60 minut rozgrywki. Ale jak dobrze wiemy, Capcom ostatecznie porzucił ten pomysł i stworzył zupełnie inną produkcję, która powróciła do korzeni serii.

