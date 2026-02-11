Zaloguj się lub Zarejestruj

Replaced do sprawdzenia za darmo przed premierą. Demo czeka już na graczy PC

Mikołaj Ciesielski
2026/02/11 17:40
Obiecująca platformówka akcji od Sad Cat Studios już niedługo trafi w ręce użytkowników komputerów osobistych i konsol Xbox Series X/S.

Na początku grudnia poznaliśmy datę premiery Replaced. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje na rynku w przyszłym miesiącu, ale okazja na przetestowanie wspomnianej produkcji pojawia się już dzisiaj. Wyczekiwana przez wiele osób platformówka akcji od Sad Cat Studios doczekała się bowiem wersji demonstracyjnej.

Replaced
Replaced

Wersja demo Replaced już dostępna na PC

Wersja demonstracyjna Replaced jest już dostępna na Steam. Niestety użytkownicy konsol Xbox Series X/S muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną premierę. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast nowy zwiastun opublikowany z okazji udostępnienia wspomnianego dema.

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy ogłosić, iż demo REPLACED jest już oficjalnie dostępne. To była długa droga i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie, jakie nam okazaliście – to dla nas bardzo ważne. Po raz pierwszy oddajemy tę grę w Wasze ręce i nie możemy się doczekać, aby poznać Wasze opinie (choć oczywiście trochę się denerwujemy!) – napisali twórcy w komunikacie opublikowanym na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Replaced zaplanowana jest na 12 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste i konsole Xbox Series X/S. Akcja gry ma miejsce w alternatywnej, retrofuturystycznej wersji Ameryki z lat 80, a podczas rozgrywki gracze wcielą się w R.E.A.C.H. – sztuczną inteligencję uwięzioną w ciele człowieka.

News
Replaced
