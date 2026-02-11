Replaced do sprawdzenia za darmo przed premierą. Demo czeka już na graczy PC

Obiecująca platformówka akcji od Sad Cat Studios już niedługo trafi w ręce użytkowników komputerów osobistych i konsol Xbox Series X/S.

Na początku grudnia poznaliśmy datę premiery Replaced. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje na rynku w przyszłym miesiącu, ale okazja na przetestowanie wspomnianej produkcji pojawia się już dzisiaj. Wyczekiwana przez wiele osób platformówka akcji od Sad Cat Studios doczekała się bowiem wersji demonstracyjnej.

Wersja demo Replaced już dostępna na PC

Wersja demonstracyjna Replaced jest już dostępna na Steam. Niestety użytkownicy konsol Xbox Series X/S muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną premierę. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast nowy zwiastun opublikowany z okazji udostępnienia wspomnianego dema.