Remnant 2 wreszcie z wyczekiwaną od kilku miesięcy funkcją. Patch już dostępny

Zgodnie z przekazanymi informacjami wsparcie dla funkcji cross-play w Remnant 2 dostępne jest już na wszystkich platformach . Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by użytkownicy komputerów osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S wspólnie stawili czoła siłom Root. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wielu fanów produkcji Gunfire Games.

Twórcy Remnant 2 już kilka miesięcy temu informowali, że „aktywnie” pracują nad wprowadzeniem funkcji cross-play . Studio Gunfire Games informowało wówczas o problemach z „różnymi platformami”, ale okazuje się, że twórcom wreszcie udało się pokonać wszelkie przeszkody. Wczoraj wspomniana produkcja doczekała się bowiem aktualizacji, która dodaje do gry wyczekiwaną przez wielu graczy opcję.

Rozgrywka międzyplatformowa to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez graczy funkcji w Remnant 2. Nasza społeczność była niesamowita i cierpliwie czekała na jej wprowadzenie. Jesteśmy bardzo podekscytowani wydaną dzisiaj aktualizacją, ponieważ zespół ciężko pracował, aby stało się to rzeczywistością – skomentował David Abams, szef studia Gunfire Games.

Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec lipca 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Gunfire Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Remnant II – najważniejsze, aby oddać dwa dobre skoki…