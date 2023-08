Remnant 2 otrzyma crossplay? Odpowiedź Gunfire Games powinna ucieszyć graczy

Sukces Remnant 2 przerósł oczekiwania wydawcy . Już tydzień po premierze najnowsza produkcja studia Gunfire Games osiągnęła sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy. Dodatkowo gra może pochwalić się bardzo pozytywnymi recenzjami na Steam. Część użytkowników zastanawia się jednak, czy wspomniany tytuł doczeka się w przyszłości wsparcia dla funkcji crossplay. Deweloperzy postanowili natomiast odpowiedź na to pytanie.

Deweloper nie podzielił się jednak żadnymi dodatkowymi informacji w tej kwestii. Gracze zostali jednak zapewnieni, że Gunfire Games pracuje nad wprowadzeniem funkcji crossplay do Remnant 2. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na stosowną aktualizację.

Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 dostępne jest nie tylko na PC, ale również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Gunfire Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Remnant II – najważniejsze, aby oddać dwa dobre skoki…