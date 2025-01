Tomb Raider 4-6 Remastered zadziała w 4K i 60 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X

Fani Lary Croft mogą zacierać ręce – Tomb Raider 4-6 Remastered już niebawem ukaże się na rynku. Gracze posiadający najnowsze konsole Sony i Microsoftu będą mogli cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 4K i płynności 60 klatek na sekundę. Na Xbox Series S kolekcja będzie działać w rozdzielczości 1440p, również przy zachowaniu 60 FPS. Informacje te zostały potwierdzone przez GamingBolt.

Przy okazji warto przypomnieć, że Tomb Raider 1-3 Remastered okazało się niemałym sukcesem. W serwisie Metacritic zestaw uzyskał średnią ocen na poziomie 75/100. Za modelem Lary Croft we wspomnianej kolekcji stał Polak – Konrad Majewski. W skład nadchodzącej kolekcji wejdą natomiast następujące tytuły:

- Tomb Raider: The Last Revelation – Lara Croft odkrywa zaginiony grobowiec egipskiego boga Seta, nieświadomie go uwalniając i spełniając starożytną przepowiednię — taką, która pogrąża ludzkość w ciemności.

- Tomb Raider: Chronicles – Po wydarzeniach z The Last Revelation Lara Croft zostaje pochowana w egipskim grobowcu i uznana za zmarłą. Na jej pomniku najbliżsi wspominają sekrety z jej przeszłości.

- Tomb Raider: The Angel of Darkness – Oskarżona o morderstwo Lara staje się zbiegiem, jednocześnie odkrywając złowrogi spisek obejmujący eksperymenty alchemiczne i poszukiwania starożytnych artefaktów.