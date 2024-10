Reklamy w menu PlayStation 5 to „błąd techniczny”. Sony odnosi się do kontrowersji

Wczoraj informowaliśmy, że po ostatniej aktualizacji PlayStation 5 u niektórych graczy zaczęły pojawiać się reklamy w głównym menu konsoli. Zamiast lubianych grafik z gier, wyświetlała się reklama, zachęcająca do kupna innej gry z serii lub z tej samej marki. I tak w Elden Ring graczom wyświetlała się reklama dodatku, a w Horizon Zero Dawn: Complete Edition zobaczyć mogliśmy ofertę LEGO Horizon Adventures ze sklepu PlayStation Store. Sony odniosło się do tych kontrowersji i przyznało, że był to jedynie „błąd techniczny”.

Reklamy w menu na PlayStation 5 to błąd techniczny?

Na oficjalnym koncie PlayStation pojawiła się odpowiedź na skargi społeczności. Przyznano, że jest to jedynie błąd, który został już naprawiony. Gracze nie powinni więc już więcej widzieć reklam zamiast grafik z gier.