Reklamy zawitały na PlayStation 5. Gracze poirytowani „nowością” po ostatniej aktualizacji konsoli

W pierwszej połowie września Sony wprowadziło nową aktualizację do swojej konsoli, która stopniowo była udostępniana w kolejnych krajach. Szybko okazało się, że najnowszy firmware PlayStation 5 powodował problemy w grach, w tym w najnowszych tytułach. Sony poradziło sobie z tym problemem, ale teraz gracze odkryli kolejną niechcianą funkcję, na którą coraz więcej osób zaczyna narzekać. Chodzi o reklamy, które firma postanowiła wprowadzić w menu konsoli.

PlayStation 5 – Sony wprowadziło reklamy, które zirytowały graczy

Kontekstowe reklamy pojawiają się w głównym menu PlayStation 5 i mają zachęcić graczy do zakupu innej gry z tej samej serii lub marki. Gdy wybierzemy ikonkę gry, nie pojawi się stylowa grafika lub screen z gry, zachęcający do zabawy w ten tytuł, ale zupełnie inne tło, które jest reklamą. Wybierając ikonę Elden Ring wyświetli się reklama dodatku, zaś przy Horizon Zero Dawn: Complete Edition zobaczymy ofertę LEGO Horizon Adventures ze sklepu PlayStation Store.