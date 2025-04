„Miasto ING” wraca z nowym sezonem w Robloxie. Cyberbezpieczeństwo znów na pierwszym planie

Twórcy postawili tym razem na formułę muzycznego pojedynku, by dotrzeć do młodych graczy z przekazem o cyberzagrożeniach. Edzio zmierzył się na scenie z personifikacjami niebezpieczeństw znanych z internetu — 50 Fejkiem, MC Podszywaczem, Dr. Linkiem, Missy Promką i Lady Darmoszką. W ten sposób gra zyskała nowy wymiar — edukację w rytmie hip-hopu, która okazała się angażująca i atrakcyjna dla młodego pokolenia użytkowników Robloxa.

Nowe aktywności i atrakcje w czwartym sezonie gry „Miasto ING”

Sezon czwarty przynosi ze sobą szereg nowych mechanik i aktywności, które mają ugruntować wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Centralnym motywem rozgrywki pozostaje przekazywanie dalej informacji o tym, jak chronić siebie i innych w sieci. Jednym z nowych elementów jest Wieża rymów, w której gracze mogą podrzucić Edziowi trzy losowe słowa, a on tworzy z nich wersy — gotowe do podzielenia się ze znajomymi. To kolejna okazja, by uczyć się w lekkiej, kreatywnej formule.

W świecie gry pojawił się również sklep muzyczny, gdzie można zarabiać wirtualne monety, pracując za ladą lub naprawiając instrumenty. W „Lekcji muzyki” z kolei gracze skaczą do rytmu i jednocześnie pokonują cyfrowe zagrożenia, przypominające te z głównego eventu. Wszystko to osadzone jest w otwartym, kolorowym świecie „Miasta ING”, który zachęca do eksploracji i samodzielnego poznawania zasad cyberbezpieczeństwa.

Rozbudowane zostało też osiedle nowych domów, gdzie można zamieszkać w domku i zapraszać sąsiadów do wspólnej gry. Mechanika zbierania nutek — waluty pozwalającej zwiększać pulę słów do wykorzystania w Wieży Rymów — zachęca do aktywnego udziału w różnych aspektach rozgrywki. Każdy element nowego sezonu łączy się z głównym motywem: jak być odpowiedzialnym i świadomym użytkownikiem sieci.

Edukacja poprzez zabawę — „Miasto ING” kontynuuje swoją misję

„Miasto ING” to nie tylko gra — to projekt edukacyjny, który zadebiutował na platformie Roblox w 2022 roku jako pierwsza taka inicjatywa banku w Polsce. Od początku jego celem było nie tylko przekazywanie wiedzy o finansach i oszczędzaniu, ale też kształtowanie bezpiecznych nawyków w internecie. Nowy sezon to kolejny krok w realizacji tej strategii. Gracze uczą się m.in. jak tworzyć silne hasła, jak rozpoznawać podejrzane strony i dlaczego nie warto udostępniać danych osobowych.