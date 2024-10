Wielka awaria PlayStation Network. Gracze nie mają dostępu do gier już od kilku godzin

Trwa globalna awaria PlayStation Network. Dzisiaj w nocy około godziny 3:00 czasu polskiego gracze z całego świata zaczęli informować, że dostęp do usługi sieciowej na PlayStation 5 i PlayStation 4 nie jest możliwy. Problemy z serwerami potwierdziło również PlayStation, najpierw na swojej stronie internetowej, gdzie można sprawdzić aktualny status PSN, ale również japoński oddział firmy, który przyznał, że trwają pracę, aby naprawić problem.

Przerwa w działaniu sieci PlayStation Network. Informujemy, że sieć PlayStation Network (w tym PlayStation Store) może być w tym czasie niedostępna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Obecnie badamy i naprawiamy problem, więc prosimy o cierpliwość.

PlayStation Network nie działa – wielka awaria u Sony

Sprawdzając status PlayStation Network możemy zobaczyć, że zarówno zarządzanie kontem, gry i funkcje społecznościowe, jak i sklep obecnie nie działają. Oznacza to, że nie zalogujecie się do swojego konta, nie kupicie i nie pobierzecie żadnej gry, ani też nie włączycie żadnej cyfrowej produkcji posiadanej na swoim koncie. Graczom pozostało jedynie granie w trybie offline i w gry, które posiadają na płycie i nie wymagają do działania internetu, czyli np. Warhammer 40.000: Space Marine 2.