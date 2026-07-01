Wreckfest 2 otrzymuje kolejną dużą aktualizację. Dodano nowe samochody i system postępów

System progresji wjechał do Wreckfest 2 w kolejnej dużej aktualizacji.
Studio Bugbear udostępniło ósmą dużą aktualizację gry Wreckfest 2, które nadal znajduje się we wczesnym dostępie na Steam. Najnowszy patch wprowadza szereg nowych funkcji, na czele z pierwszą wersją systemu postępów gracza, a także nowe samochody, trasy oraz dodatkowe usprawnienia rozgrywki.
Wreckfest 2 z kolejną dużą aktualizacją
Najważniejszą nowością aktualizacji jest pierwsza wersja systemu progresji. Twórcy podkreślają, że nie jest on częścią przygotowywanego jeszcze trybu kariery, lecz niezależnym systemem śledzącym działania gracza podczas rozgrywki. System uwzględnia zarówno osiągnięcia związane z wyścigami, jak i powodowaniem zniszczeń. Wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów gracze odblokowują odznaki odzwierciedlające ich styl gry. Według studia Bugbear jest to początek żywego systemu, który będzie stale rozwijany zarówno w trakcie okresu wczesnego dostępu, jak i po premierze pełnej wersji gry.
W odpowiedzi na prośby społeczności aktualizacja dodaje także pięć nowych tras Suicide Race oraz zupełnie nowy Random Waypoint Mode. W tym trybie kolejne punkty kontrolne pojawiają się losowo na torze, co znacząco zwiększa nieprzewidywalność wyścigów. Obecnie tryb dostępny jest wyłącznie w rozgrywkach wieloosobowych i żeby ułatwić orientację na trasie, do interfejsu dodano również minimapę.
GramTV przedstawia:
Kolejną nowością jest możliwość udostępniania własnych malowań samochodów innym graczom. Na ten moment projekty można przekazywać poprzez wymianę plików z folderu zapisów gry, jednak twórcy zapowiadają, że w przyszłości proces ten zostanie znacznie uproszczony. Aktualizacja rozszerza także garaż o dwa nowe amerykańskie samochody z napędem na tylną oś. Do gry trafił Bullet, stylistycznie nawiązujący do Dodge'a Chargera z lat 70., oraz Jackal, inspirowany trzecią generacją Forda Mustanga, znaną jako Fox Body. Oprócz nowej zawartości aktualizacja zawiera również liczne poprawki błędów oraz optymalizacje.
Studio Bugbear zapowiedziało ponadto, że kolejna aktualizacja, planowana na jesień, przyniesie następne trasy oraz nowe samochody. Zobaczcie zwiastun aktualizacji:
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