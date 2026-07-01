Wreckfest 2 otrzymuje kolejną dużą aktualizację. Dodano nowe samochody i system postępów

Studio Bugbear udostępniło ósmą dużą aktualizację gry Wreckfest 2, które nadal znajduje się we wczesnym dostępie na Steam. Najnowszy patch wprowadza szereg nowych funkcji, na czele z pierwszą wersją systemu postępów gracza, a także nowe samochody, trasy oraz dodatkowe usprawnienia rozgrywki.

Wreckfest 2 z kolejną dużą aktualizacją

Najważniejszą nowością aktualizacji jest pierwsza wersja systemu progresji. Twórcy podkreślają, że nie jest on częścią przygotowywanego jeszcze trybu kariery, lecz niezależnym systemem śledzącym działania gracza podczas rozgrywki. System uwzględnia zarówno osiągnięcia związane z wyścigami, jak i powodowaniem zniszczeń. Wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów gracze odblokowują odznaki odzwierciedlające ich styl gry. Według studia Bugbear jest to początek żywego systemu, który będzie stale rozwijany zarówno w trakcie okresu wczesnego dostępu, jak i po premierze pełnej wersji gry.