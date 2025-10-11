Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot X-Menów ma już datę premiery. To jeden z pierwszych filmów trzeciej sagi MCU

Radosław Krajewski
2025/10/11 18:00
0
0

Na kinowy debiut nowych mutantów jeszcze trochę poczekamy.

Marvel oficjalnie przygotowuje się do jednego z najważniejszych momentów w historii swojego filmowego uniwersum. Po zakończeniu prac nad Thunderbolts* reżyser Jake Schreier stanie za kamerą długo wyczekiwanego rebootu serii X-Men. Scenariusz przygotowuje Michael Lesslie, znany z pracy nad filmami Assassin’s Creed oraz Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży.

X-Men
X-Men

X-Men – reboot serii ma już datę premiery

Według informacji przekazanych przez Jeffa Sneidera z podcastu The Hot Mic, premiera nowej produkcji została już wyznaczona na 5 maja 2028 roku. Wybór tej daty nie jest przypadkowy. Właśnie wtedy Marvel będzie świętować dwudziestolecie swojego kinowego uniwersum, zapoczątkowanego premierą Iron Mana w maju 2008 roku. Władze studia planują, aby reboot X-Men otworzył nową erę MCU po Avengers: Secret Wars, którego premierę zapowiedziano na grudzień 2027 roku.

Decyzja o powierzeniu projektu Schreierowi zapadła po pozytywnych reakcjach na wczesne pokazy Thunderbolts*. Źródła bliskie studiu wskazują, że reżyser od lat jest zagorzałym fanem komiksów o mutantach i wielokrotnie podkreślał, że właśnie ta seria była jedną z inspiracji, które skierowały go w stronę kina. Jego znajomość świata X-Men miała odegrać istotną rolę w przekonaniu Marvela do jego wizji.

GramTV przedstawia:

Choć obsada filmu nie została jeszcze ogłoszona, w sieci już pojawiają się spekulacje dotyczące potencjalnych odtwórców kultowych ról. Według plotek Jack Champion może zagrać Cyclopsa, Sadie Sink typowana jest do roli Jean Grey, Julia Butters mogłaby wcielić się w Kitty Pryde, a Margaret Qualley w Rogue.

Nowa produkcja ma szczególne znaczenie dla całej marki. Będzie to pierwszy film o mutantach po przejęciu 20th Century Fox przez Disneya w 2019 roku. Poprzednia seria X-Men, obejmująca siedem filmów i trzy spin-offy o Wolverinie, zakończyła się w 2019 roku nieudanym X-Men: Mroczna Phoenix, który spotkał się z chłodnym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków.

Choć dokładna data rozpoczęcia zdjęć nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że prace na planie ruszą pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/10/mcus-x-men-reboot-sets-may-5-2028-release-date

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Marvel
reboot
superbohaterowie
MCU
X-Men
Marvel Studios
Jake Schreier
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112