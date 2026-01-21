Reanimal jeszcze się nie ukazał, a już ma zaplanowane 3 DLC

Jeżeli kupiliście Reanimal w przedsprzedaży, cieszycie się zapewne, iż już w dniu premiery będziecie mogli cieszyć się całą zawartością, prawda? No to otóż nie całą.

Reanimal z DLC zapowiedzianymi jeszcze przed premierą gry

Okazuje się bowiem, że deweloperzy z Tarsier Studios zaplanowali do gry 3 DLC, o czym poinformowali sami w poście opublikowanym na platformie Steam. Na ten moment wiemy o nich jedynie to, że będą. Więcej szczegółów na ich temat mamy otrzymać w nadchodzących tygodniach. Jedni mogą się zatem cieszyć, iż zawartości będzie więcej, inni zaś mogą czuć się rozczarowani, że jeszcze przed premierą gry część treści schowano za paywallem.