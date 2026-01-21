Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal jeszcze się nie ukazał, a już ma zaplanowane 3 DLC

Maciej Petryszyn
2026/01/21 23:30
Do premiery nowego dziecka twórców Little Nightmares pozostały już tylko trzy tygodnie. Czasu nie zostało zatem już zbyt wiele.

Jeżeli kupiliście Reanimal w przedsprzedaży, cieszycie się zapewne, iż już w dniu premiery będziecie mogli cieszyć się całą zawartością, prawda? No to otóż nie całą.

Reanimal
Reanimal

Reanimal z DLC zapowiedzianymi jeszcze przed premierą gry

Okazuje się bowiem, że deweloperzy z Tarsier Studios zaplanowali do gry 3 DLC, o czym poinformowali sami w poście opublikowanym na platformie Steam. Na ten moment wiemy o nich jedynie to, że będą. Więcej szczegółów na ich temat mamy otrzymać w nadchodzących tygodniach. Jedni mogą się zatem cieszyć, iż zawartości będzie więcej, inni zaś mogą czuć się rozczarowani, że jeszcze przed premierą gry część treści schowano za paywallem.

Podstawową wersję gry Reanimal na platformie Steam kupimy za 169,99 zł. Gdybyśmy jednak chcieli zgarnąć również wszystkie wspomniane popremierowe dodatki, musielibyśmy nieco do tej kwoty dołożyć. Edycja Digital Deluxe Edition, w której skład wchodzi również przepustka sezonowa z DLC oraz dwie maski dla preorderowców, wyceniona została bowiem na 233,99zł.

Jednocześnie deweloperzy ujawnili wymagania sprzętowe swojej gry. I cóż, nie jest ani jakoś szczególnie źle, ani też przesadnie dobrze. Można powiedzieć, iż dostaliśmy swoisty standard. Niemniej, jeżeli nie posiadacie high-endowego komputera kupionego w ostatnich miesiącach, a zasłużoną maszynę pamiętającą np. premierę Cyberpunka 2077, to istnieją spore szanse, że i tak odpalicie Reanimal na niższych ustawieniach graficznych.

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 10/11
  • Procesor: Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F
  • Pamięć: 8 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
  • DirectX: 12
  • Sieć: szerokopasmowe łącze internetowe
  • Miejsce: 18 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

  • 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 10/11
  • Procesor: Ryzen 5 3600X / Core i7-7700KTBD
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6600XTTBD
  • DirectX: 12
  • Sieć: szerokopasmowe łącze internetowe
  • Miejsce: 18 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Reanimal pojawi się na rynku 13 lutego 2026 z ramienia THQ Nordic. Produkcja Tarsier Studios, która powstała na silniku Unreal Engine 5 trafi przy tym na wszystkie główne platformy. Zagrają w nią więc posiadacze komputerów osobistych, jak i właściciele konsol Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2129530/view/217994805837303288

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
GThoro
Gramowicz
Wczoraj 08:47

To nie są rzeczy, które chce czytać gracz przed premierą.

JakiśNick
Gramowicz
Wczoraj 06:56

No to bardzo słabo, przecież takie gry muszą być kompletne, tam nie ma do czego robić DLC. Czyżby zakończenie historii miało być dopiero w DLC? Mam nadzieję, że to będą tylko jakieś dodatkowe historie postaci pobocznych, a nie kontynuacja głównego wątku. 




