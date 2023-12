Railroader - idealna gra dla pasjonatów kolei już dostępna

Święta tuż za rogiem, a jeśli zastanawiacie się nad prezentem dla pasjonata kolei, to niewykluczone, że mamy dla Was idealną propozycję. Railroader to gra, która przed kilkoma dniami zadebiutowała na rynku i spotkała się z niesamowicie ciepłym przyjęciem.

Railroader zbiera rewelacyjne recenzje i opinie

Railroader to propozycja od niezależnego studia Giraffe Lab. Gra jest dostępna na PC w ramach usługi wczesnego dostępu. Tytuł cieszy się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród miłośników symulatorów i pociągów.



Produkcja od Giraffe Lab przenosi graczy do czasów złotej ery przemysłu kolejowego. W tym symulatorze nie zabraknie więc klasycznych lokomotyw i przepięknych krajobrazów. Podczas zabawy gracz może poprowadzić pociąg przewożąc pasażerów i towary. Oczywiście, za dobrze wykonywane zlecenia nagrodzeni zostaniemy funduszami pozwalającymi na zakup ulepszeń i nowych maszyn. Co ważne, w części obowiązków zastąpić mogło nas będzie AI, więc podczas zabawy można skupić się na aspektach, które sprawiają najwięcej przyjemności.



Wyłącznie na Steam Railroader doczekało się już ponad 230 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne opinie. Gracze doceniają fakt, że nie jest to wyłącznie symulator, gdyż produkcja posiada cechy charakterystyczne dla gier ekonomicznych, co znacząco uatrakcyjnia rozgrywkę. Warto również dodać, że w Railroader można zagrywać się wspólnie z przyjaciółmi za sprawą trybu sieciowej kooperacji.