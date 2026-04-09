Pudełkowe Metroid Prime 4 taniej. Wersje na Switch 1 i 2 w promocji

Mikołaj Berlik
2026/04/09 14:30
Nowa odsłona przygód Samus Aran dostępna taniej w wydaniu pudełkowym.

Pudełkowe wydanie Metroid Prime 4: Beyond pojawiło się w niższej cenie w serwisie Allegro. Gra na Nintendo Switch dostępna jest już od 142,99 zł.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond – oferta na Allegro

W ramach promocji wersja na Nintendo Switch 2 została wyceniona na 142,99 zł, natomiast wydanie na pierwszego Switcha kosztuje 151,90 zł. Darmowa dostawa przysługuje użytkownikom Allegro Smart!. Metroid Prime 4: Beyond to kolejna odsłona kultowej serii, w której ponownie wcielamy się w Samus Aran i eksplorujemy nieznane światy w klimacie science fiction.

to planeta Viewros...

Największa łowczyni nagród w galaktyce Samus Aran musi zbadać tę tajemniczą planetę, aby znaleźć drogę do domu w Metroid Prime 4: Beyond.
Celuj za pomocą kontrolerów myszy Joy-Con 2

Graj za pomocą kontrolerów myszy Joy-Con 2 lub standardowych przycisków. Poruszaj kontrolerem Joy-Con 2 jak myszą, aby celować i nawigować z większą precyzją.

Łowczyni nagród Samus Aran – jedna z największych łowczyń nagród w galaktyce. Potrafi pokonać każdą przeszkodę, bez względu na niebezpieczeństwo.

Viewros – nieznana planeta. Samus nagle przenosi się do zielonej, pradawnej dżungli.

Cel – zbadać tajemniczą planetę, aby znaleźć drogę do domu.

Skanuj kamienne posągi i ruiny w poszukiwaniu wskazówek, jak kontynuować podróż. Walcz z odrażającymi obcymi stworzeniami zamieszkującymi planetę.

Warto zwrócić uwagę, że oferowane egzemplarze mogą posiadać okładki w języku niemieckim lub hiszpańskim.

Mikołaj Berlik
Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:04
Silverburg napisał:

Ceny gier są znacznie wyższe, niż kiedyś plus (może wrażenie tylko) ostatnio jest więcej gier na które ludzie czekali. Także więc i konkurencja jest większa.

Niekoniecznie - gry Nintendo zawsze oscylowały wokół "wyższych cen". Zanim zaczęła się drama z "grami po 300 zł" ich gry normalnie kosztowały już 200-250 zł. Natomiast, przynajmniej tytuły AAA od nich, tę cenę trzymały - obniżki były minimalne.

Konkurencja jest duża ale samo Nintendo i ich gry konkurencji nie mają... bo to exclusivy. Albo to chcesz albo nie. A nawiązując do konkurencji dziś największy konkurent gamdevu to... Youtube i social media. Bo jak gra tylko dostaje łatkę "takiej se" to ludzie jej już nie kupią. Metroidowi dostało się za Mylesa. To już wystarczyło żeby ludzie zaczęli czepiać się innych rzeczy i narzekać. Dziś być albo nie być gry zależy od drobnych detali, chyba że marka jest tak silna że "ludzie i tak kupio" jak to np. będzie z Forza Horizon 6. Potrzeba wielu lat żeby był "brand damage" tak jak np. ma to obecnie miejsce z Assasins Creed. Trwa to wolno ale w końcu czara się przelewa i jest wielkie zdziwnie CEO :)

I mimo że ja przy Beyond świetnie się bawiłem widzę że generalny odbiór jest słaby. Czy to była kwestia zbyt wielkich oczekiwań czy gracze to już takie po prostu się pierdoły zrobiły - nie wiem. A moze ta gra nigdy by się dobrze nie sprzedała... bo wbrew pozorom to niszowa franczyza.

Myślę tu kwestia że zalega im po prostu dużo towaru. Gra tanieje bo nikt jest jej dużo. Kiedyś była taka gra Unicorn Overlord. Kosztowała ok. 200 zł nowa. Nie kupiłem jej w dniu premiery a później przez wiele miesięcy byłą niedostępna. Po prostu chyba nie przewidzieli dużego zainteresowania (czytałem artykuły że musieli dorobic kopii. Później "dodrukowali" gier.. za dużo. Ceny nowej nie idą od wielu miesięcy powyżej 130 zł, widziałem takie poniżej 110... ja kupiłem za jakieś 150 chyba.

Natomiast fakt że Switch 2 zalega i łapie już promki po 300-400 zł to powód do niepokoju dla Nintendo :) Zobacyzmy co przyneisie czerwiec.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:44
wolff01 napisał:

Chyba nie opłaca się kupować na Switcha 2 nowych gier w dniu premiery... mega szybko tanieją, co w przypadku produktów Nintendo zaskakuje. Tak, wiem że Metroid to seria która wydaje się mega znana i tożsama z Nintendo, ale wyniki sprzedażowe franczyzy nigdy tego nie odzwierciedlały. Ale Beyond miał przecież premierę w grudniu zeszłego roku, a tu już 100 zł obniżki po 4 miechach..

To potwierdza że zarówno konsole jak i gry zalegają w magazynach skoro takie promki już wpadają...

Dawniej mieliśmy niedobory, teraz mamy najwyraźniej nadpodaż. To już nie tez czasy gdy ludzie rzucali się na nowe gry :) Wyjątkiem była chyba tylko Pokopia.

Ceny gier są znacznie wyższe, niż kiedyś plus (może wrażenie tylko) ostatnio jest więcej gier na które ludzie czekali. Także więc i konkurencja jest większa.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:39

Chyba nie opłaca się kupować na Switcha 2 nowych gier w dniu premiery... mega szybko tanieją, co w przypadku produktów Nintendo zaskakuje. Tak, wiem że Metroid to seria która wydaje się mega znana i tożsama z Nintendo, ale wyniki sprzedażowe franczyzy nigdy tego nie odzwierciedlały. Ale Beyond miał przecież premierę w grudniu zeszłego roku, a tu już 100 zł obniżki po 4 miechach..

To potwierdza że zarówno konsole jak i gry zalegają w magazynach skoro takie promki już wpadają...

Dawniej mieliśmy niedobory, teraz mamy najwyraźniej nadpodaż. To już nie tez czasy gdy ludzie rzucali się na nowe gry :) Wyjątkiem była chyba tylko Pokopia.




