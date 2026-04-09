Pudełkowe Metroid Prime 4 taniej. Wersje na Switch 1 i 2 w promocji

to planeta Viewros...

Największa łowczyni nagród w galaktyce Samus Aran musi zbadać tę tajemniczą planetę, aby znaleźć drogę do domu w Metroid Prime 4: Beyond.

Celuj za pomocą kontrolerów myszy Joy-Con 2

Graj za pomocą kontrolerów myszy Joy-Con 2 lub standardowych przycisków. Poruszaj kontrolerem Joy-Con 2 jak myszą, aby celować i nawigować z większą precyzją.

Łowczyni nagród Samus Aran – jedna z największych łowczyń nagród w galaktyce. Potrafi pokonać każdą przeszkodę, bez względu na niebezpieczeństwo.

Viewros – nieznana planeta. Samus nagle przenosi się do zielonej, pradawnej dżungli.

Cel – zbadać tajemniczą planetę, aby znaleźć drogę do domu.

Skanuj kamienne posągi i ruiny w poszukiwaniu wskazówek, jak kontynuować podróż. Walcz z odrażającymi obcymi stworzeniami zamieszkującymi planetę.