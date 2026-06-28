PlayStation 6 jednak nie tak późno? Insiderzy podważają pesymistyczny scenariusz

Chociaż PlayStation 5 i Xbox Series X/S zdają się mieć dobrze, nie brakuje plotek na temat ich następców. Oraz tego, kiedy się pojawią.
Kwestia ta jest zaskakująco często poruszana jak na niewielką liczbę informacji, które mamy. Ale od czego są leakerzy?
PlayStation 6 dopiero w 2028-2029? Niekoniecznie...
Ale od początku. Majowy raport finansowy Embracer Group rzucił nowe światło na tę kwestię, a jednocześnie zasmucił tych, którzy z utęsknieniem czekają na PlayStation 6. Szwedzki wydawca w tymże raporcie zasugerował, że w związku z rosnącymi kosztami komponentów wykorzystywanych do produkcji sprzętu, Sony może zdecydować się na drastyczny krok. Tym byłoby zarzucenie pomysłów o premierze nowej konsoli w 2027 roku i zwrócenie się w kierunku 2028, a może nawet 2029 roku. To zdecydowanie nie byłoby coś, na co czekały osoby szukające już lepszej jakości niż ta, którą może zaoferować PlayStation 5 PRO.
Czy zatem jest się czym martwić? Na forum NeoGAF pojawił się wątek związany z raportem Embracera, w którym udzielił się też zajmujący się sprzętem od AMD insider o nicku Kepler_L2. Co ciekawe, rzeczone udzielenie się polegało wyłącznie na wrzuceniu w odpowiedzi gifa z sitcomu U nas w Filadelfii, w którym Danny DeVito mówi siarczyste Nope. Żadnych argumentów popierających swoją tezę Kepler_L2 nie podał, polubił za to wpis użytkownika Bojji, a w nim już padają wyjaśnienia, tłumaczące, dlaczego czekanie kolejne 2-3 lata nie miałoby z perspektywy Sony sensu. Jak twierdzi Bojji:
Opóźnianie konsoli, gdy jest już w zasadzie gotowa, nie ma żadnego sensu – mają kontrakty z TSMC na produkcję układów APU, być może nawet kontrakty na GDDR7 z producentami pamięci, ukończone badania i rozwój które kosztowały ich kilkaset milionów…
Sprzedaż PS5 zwalnia i nie ma ŻADNEJ gwarancji, że ceny pamięci spadną między dniem dzisiejszym a 2030 rokiem.
Wydanie jej w 2027 roku – kilka milionów sztuk sprzedanych przed 2030 rokiem; kiedy cena pamięci spadnie, po prostu obniżasz cenę konsoli i zdobywasz ogromny udział w rynku (oprócz tego, co już sprzedałeś).
Wydanie jej w 2030 roku – brak sprzedaży... w 2030 roku ceny pamięci mogą być niższe, takie same lub wyższe. Zaczynasz od zera.
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