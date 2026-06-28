PlayStation 6 jednak nie tak późno? Insiderzy podważają pesymistyczny scenariusz

Czy zatem jest się czym martwić? Na forum NeoGAF pojawił się wątek związany z raportem Embracera, w którym udzielił się też zajmujący się sprzętem od AMD insider o nicku Kepler_L2. Co ciekawe, rzeczone udzielenie się polegało wyłącznie na wrzuceniu w odpowiedzi gifa z sitcomu U nas w Filadelfii, w którym Danny DeVito mówi siarczyste Nope. Żadnych argumentów popierających swoją tezę Kepler_L2 nie podał, polubił za to wpis użytkownika Bojji, a w nim już padają wyjaśnienia, tłumaczące, dlaczego czekanie kolejne 2-3 lata nie miałoby z perspektywy Sony sensu. Jak twierdzi Bojji:

Opóźnianie konsoli, gdy jest już w zasadzie gotowa, nie ma żadnego sensu – mają kontrakty z TSMC na produkcję układów APU, być może nawet kontrakty na GDDR7 z producentami pamięci, ukończone badania i rozwój które kosztowały ich kilkaset milionów…

Sprzedaż PS5 zwalnia i nie ma ŻADNEJ gwarancji, że ceny pamięci spadną między dniem dzisiejszym a 2030 rokiem.

Wydanie jej w 2027 roku – kilka milionów sztuk sprzedanych przed 2030 rokiem; kiedy cena pamięci spadnie, po prostu obniżasz cenę konsoli i zdobywasz ogromny udział w rynku (oprócz tego, co już sprzedałeś).

Wydanie jej w 2030 roku – brak sprzedaży... w 2030 roku ceny pamięci mogą być niższe, takie same lub wyższe. Zaczynasz od zera.