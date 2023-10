PS Plus Extra i Premium z nowościami w październiku. Sony ujawnił pełną ofertę gier

Poznaliśmy listę wszystkich gier, które już w przyszłym tygodniu trafią do PlayStation Plus Extra i Premium.

Sony zaprezentowało pełną ofertę gier w PlayStation Plus Extra i Premium na październik. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem w ofercie znajdzie się Gotham Knights, które debiutuje w usłudze po roku od swojej premiery. Ponadto subskrybenci będą mogli zagrać w docenionego RPG-a, Disco Elysium: The Final Cut, horror The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, a także w Dead Island: Definitive Edition, czy Obcy Izolację. Łącznie w bibliotece PS Plus Extra i Premium pojawi się 15 gier.

PlayStation Plus Extra i Premium – październik 2023

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium: The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island: Definitive Edition

Obcy: Izolacja

Outlast 2

Eldest Souls

Röki

PlayStation Plus Premium – październik 2023