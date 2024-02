PS Plus Extra i Premium na luty. Świetna oferta z wielkim hitem Ubisoftu

Poznaliśmy pełną listę gier na luty w ofercie PlayStation Plus Extra i Premium. Tym razem na subskrybentów czeka łącznie trzynaście gier, w tym kilka wielkich hitów, takich jak Assassin’s Creed Valhalla od Ubisoftu, czy ścigałka Need for Speed Unbound od studia Criterion Games. Warto również sprawdzić RPG The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition od Obsidian Entertainment, a jeżeli szukacie czegoś bardziej wschodniego, to do gustu powinno przypaść Wam Tales of Arise.