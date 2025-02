Przyszłość systemu Nemesis pod znakiem zapytania. Warner Bros. ma patent jeszcze na długie lata

Jak informowaliśmy niedawno, Monolith Productions przestało istnieć. System Nemesis, znany z gier Śródziemie: Cień Mordoru i Cień Wojny, może nieprędko powrócić do łask. Warner Bros. Games posiada patent na tę technologię do 2036 roku, co uniemożliwia innym studiom wykorzystanie jej w swoich grach.