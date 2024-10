Przesiąknięte krwią ulice Los Angeles przyciągnęły miliony osób. Dead Island 2 osiągnęło ważny kamień milowy

W Dead Island 2 zagrała już masa graczy

Jak poinformowało Deep Silver za pośrednictwem komunikatu prasowego, już 10 milionów osób zagrało w Dead Island 2. Zgodnie z treścią ogłoszenia, kamień milowy udało się osiągnąć tego samego dnia, w którym wydano wersję Ultimate Edition. „Dziesięć milionów zabójców nie może się mylić”, przekazał wydawca.

Poza wspomnianą wyżej Ultimate Edition, do Dead Island 2 trafiła również aktualizacja opatrzona numerem 6. W ramach update’u gracze otrzymali nowe tryby gry – Nową Grę Plus oraz „Straż Sąsiedzką”. Ten pierwszy pozwala ponownie rozegrać kampanię fabularną utworzoną wcześniej postacią, natomiast drugi to tryb hordy, w którym bronimy siedziby w Venice Canals przed atakami.