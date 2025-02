Promocja na mysz gamingową SteelSeries Aerox 9 Wireless WOW Edition w RTV Euro AGD

Mysz gamingowa do kupienia w niższej cenie.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja na dorwanie SteelSeries Aerox 9 Wireless WOW Edition w niższej cenie. Do 27 lutego trwa bowiem promocja, w ramach której za produkt zapłacimy 479 zł. Cena obowiązuje z kodem, który znajdziecie poniżej.

SteelSeries Aerox 9 Wireless WOW Edition w RTV Euro AGD w promocji

Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie sklepu, SteelSeries Aerox 9 Wireless WOW Edition to lekka i wytrzymała mysz gamingowa. Posiada 18 przycisków możliwych do zaprogramowania, a bezprzewodowo może pracować nawet do 180 godzin.