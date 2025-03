Promocja na klasyczne strategie w GOG.com. Gry z serii Cultures i Patrician dostępne ze sporymi zniżkami

Właśnie otrzymaliśmy pierwszy w tym tygodniu kod zniżkowy do wykorzystania w ramach subskrypcji newslettera sklepu GOG.com. Najnowsze zniżki dotyczą gier z dwóch klasycznych serii strategii - Cultures oraz Patrician. Oferta jest oczywiście ograniczona czasowo, więc chętne osoby powinny się pospieszyć.

Po przejściu na podaną stronę, osoby posiadające abonament sklepu GOG.com mogą skorzystać ze zniżek wynoszących od 55 do 75 procent. W ramach oferty możemy kupić pięć produktów, których listę zamieszczamy poniżej:

Cultures 1

Zanim Krzysztof Kolumb opłynął błękit oceanu w 1492 r., Wikingowie wyruszyli w swoją własną podróż odkrywczą, podczas której mogli plądrować i grabić. Przypadkowo natknąwszy się na Amerykę, rozpoczęli swoją niezwykłą przygodę na nowym i nieznanym lądzie. Witamy w grze Cultures, w której możesz aktywnie kształtować losy swojego ludu, walcząc o zdobycie przyczółka na nieznanych wybrzeżach. Sukces zależy od tego, czy potrafisz zrównoważyć osiąganie celów z potrzebami i pragnieniami swojego klanu. Do ciebie należy wychowanie i prowadzenie swoich ludzi: określanie ich imion, zawodów, partnerów małżeńskich i ostatecznie płci ich dzieci. Szczęście twoich osadników jest najważniejsze dla osiągnięcia twoich celów w tym nastawionym na eksplorację i budowę RTS-ie.

Cultures 2: Gates of Asgard

Wiking Bjarni spędza dni w idyllicznej wiosce na wybrzeżu Grenlandii, dopóki do jego drzwi nie zapuka mroczna przepowiednia. W swoim przeczuciu Bjarni jest świadkiem epickiej walki pomiędzy siłami Dobra i Zła. Musi wyruszyć w podróż, by walczyć z Wężem Midgardu. Przygotuj się na wyprawę, która zabierze Cię przez Europę (w tym Anglię i Bizancjum) oraz obrzeża Bagdadu. Twoja podróż zjednoczy cztery wielkie zachodnie kultury we wspólnym celu. Ale jak długo to potrwa? Zainspirowana mitologią nordycką strategia czasu rzeczywistego Cultures 2: Gates of Asgard łączy w sobie elementy symulacji, gry przygodowej i fabularnej, pozwalając ci zanurzyć się w wyprawie Bjarniego mającej na celu pokonanie legendarnej bestii.