Promocja na Assassin’s Creed Mirage w pudełkowym wydaniu na PS5, Xbox One i XSX

Gra Assassin’s Creed Mirage to tytuł, który pojawił się na rynku w 2023 roku. To już kolejna, trzynasta, odsłona gry, która zdobyła fanów na całym świecie. Akcja rozgrywa się w Bagdadzie, w IX wieku. Wcielisz się w postać Basima, którego do działania i szukania odpowiedzi napędzają koszmarne wizje.

Wcielisz się w postać złodzieja Basima, eksplorującego ulice IX-wiecznego Bagdadu

Przeżyjesz przygody, zmieniając się z młodzieńca w prawdziwego mistrza asasynów

Wyruszysz do Alamut, czyli legendarnego domu asasynów

Wykorzystasz nowe umiejętności, żeby niepostrzeżenie pozbywać się wrogów

Poznasz tajemnicze zakątki Bagdadu z czasów złotego wieku islamu