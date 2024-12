Projekt łączący Baldur’s Gate 3 oraz Stardew Valley czyni spore postępy. Zobaczyliśmy nowe grafiki z modyfikacji

W dalszej części komunikatu Xun informuje, że Baldur’s Valley wymaga jeszcze sporo pracy, więc nie dowiedzieliśmy się o planowanej dacie opublikowania projektu. Jednym z problemów napotkanych przez zespół jest aktualizacja programu SMAPI, który służy do ładowania modów do Stardew Valley - spowodowało to potrzebę ponownego przetestowania wykonanej do tej pory pracy. Przy okazji udostępnienia informacji o projekcie zobaczyliśmy kilka nowych grafik.

Jak już wspomnieliśmy, Baldur’s Valley nie posiada jeszcze planowanej daty premiery. Zespół jednak wciąż czyni postępy w rozwoju gry. Przy okazji pierwszej zapowiedzi projektu dowiedzieliśmy się, że na początku zobaczymy cztery postacie z dzieła Larian Studios, czyli Halsina, Posępne Serce, Gale’a oraz Astariona.