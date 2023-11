Produkcja Control 2 nabiera tempa. Remedy przenosi deweloperów do prac nad grą

Oficjalna zapowiedź Control 2 miała miejsce w listopadzie 2022 roku. W ostatnich miesiącach Remedy Entertainment było jednak w pełni skupione na premierze gry Alan Wake 2, dlatego też twórcy nie dzielili się żadnymi informacjami i materiałami z kontynuacji produkcji z 2019 roku. Wygląda jednak na to, że prace nad grą nabierają tempa, ponieważ fińskie studio przenosi deweloperów do zespołu odpowiedzialnego za wspomniany tytuł.

Fińskie studio pracuje obecnie również projektem o kodowej nazwie „Kestrel” (wcześniej Vanguard) – sieciowym „tytułem premium” skupionym na trybie współpracy. Dodatkowo Remedy Entertainment rozwija także remake dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne oraz projekt „Condor”, czyli sieciowy spin-off Control.

Na koniec przypomnijmy, że Control zadebiutowało na rynku w sierpniu 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W lutym 2021 roku produkcja studia Remedy Entertainment doczekała się również wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Słyszeliście o nowym połączeniu Quantum Break z Resident Evil 2? – recenzja Control.

Wczytywanie ramki mediów.