Problemy z oprogramowaniem niektórych laptopów HP

Paweł Rudy
2026/05/24 23:20
Krytyczny błąd w automatycznej aktualizacji.

HP bada doniesienia o aktualizacjach BIOS-u, powodujących problemy z uruchamianiem niektórych laptopów biznesowych i mobilnych stacji roboczych.

Według portalu The Register, użytkownicy zgłaszali zawieszanie się ekranu startowego, głośniejszą pracę wentylatorów, awarie oraz niebieskie ekrany po ostatnich aktualizacjach oprogramowania.

Problem wydaje się dotyczyć co najmniej dwóch modeli klasy premium opartych na procesorach AMD.

W przypadku modelu ZBook Ultra G1a użytkownicy wskazują na wersje BIOS-u 01.04.03 i 01.04.05.

Dla modelu EliteBook X G1a zgłaszane problematyczne wersje to 01.03.11 oraz 01.05.00.

The Register informuje, że aktualizacja została oznaczona jako krytyczna i była dostarczana za pośrednictwem usługi Windows Update.

Oznacza to, że mogła zostać zainstalowana automatycznie, chyba że aktualizacje oprogramowania systemu operacyjnego zostały wcześniej wyłączone w ustawieniach BIOS-u.

Niektórzy dotknięci problemem użytkownicy zgłaszali sukces przy próbie przywrócenia starszej wersji BIOS-u, jednak proces ten nie wydaje się prosty.

Z raportu wynika, że przywracanie starszej wersji BIOS-u zadziałało u niektórych użytkowników tylko przy użyciu oryginalnego adaptera HP z USB-C na Ethernet.

HP przekazało redakcji The Register, że wie o zgłaszanych problemach z BIOS-em i analizuje problem.

Źródło:https://www.theregister.com/personal-tech/2026/05/24/hp-investigating-bios-updates-that-leave-premium-laptop-users-in-boot-loop-limbo/5244769

