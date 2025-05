Laptop gamingowy HP Victus taniej o 700 zł w sklepie RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD kupimy teraz laptop gamingowy w obniżonej cenie. Model HP Victus został przeceniony aż o 700 zł. Oferta z kodem rabatowym obowiązuje do 7 czerwca 2025 roku.

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną promocję na laptop gamingowy. Cena laptopa po obniżce wynosi 3299 zł, podczas gdy wcześniej kosztował 3999 zł. To dobra okazja dla osób planujących zakup sprzętu gamingowego w niższej cenie.

Osiągnij pełnię swoich gamingowych możliwości korzystając z ultraostrego i płynnego obrazu, a przy tym realizuj wszystkie inne codzienne zadania, do których potrzebny jest komputer - Laptop Victus by HP z 15,6 calowym ekranem o rozdzielczości do QHD, oraz z częstością odświeżania aż do 144 Hz, procesorem Intel 12. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce został zaprojektowany z myślą o graczach. Pojemny akumulator pozwoli nawet na 10 godzin nieprzerwanego działania bez konieczności ponownego ładowania, a system audio firmowany przez Bang & Olufsen to gwarancja fenomenalnego dźwięku.