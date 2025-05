Laptop gamingowy GIGABYTE G6X 9KG taniej o 1000 zł w sklepie Media Expert

Jeśli szukacie laptopa gamingowego, w Media Expert pojawiła się dobra okazja. Model GIGABYTE G6X 9KG został bowiem przeceniony o 1000 zł. Promocja potrwa do tylko do dzisiaj, do godziny 23:59, więc warto pośpieszyć się z decyzją.

Laptop gamingowy GIGABYTE G6X 9KG w promocji

W sklepie Media Expert trwa właśnie promocja na laptop gamingowy. GIGABYTE G6X 9KG kupimy – przy wykorzystaniu kodu rabatowego widocznego poniżej – o 1000 zł taniej. Nowa cena urządzenia to 4199 zł.

Laptop gamingowy GIGABYTE G6X 9KG – 4199 zł (zamiast 5199,99 zł) z kodem ODL-260525 w sklepie Media Expert