Prince of Persia: The Lost Crown z aktualizacją. Gra otrzymała dwa nowe tryby

Pierwszym z nowych wariantów rozgrywki w Prince of Persia: The Lost Crown jest tryb Permadeath. Jak sama nazwa wskazuje, jest on skierowany przede wszystkim do nieco bardziej doświadczonych graczy. W tym przypadku użytkownicy nie będą mogli bowiem liczyć na drugą szansę, a każda śmierć bohatera będzie wiązała się z koniecznością rozpoczęcia przygody od samego początku.

W ubiegłym tygodniu ujawniono plany rozwoju Prince of Persia: The Lost Crown . Wówczas poinformowano, że pierwsza aktualizacja zawartości trafi w ręce graczy jeszcze w marcu. Ubisoft nie rzucał słów na wiatr. Update zatytułowany „Warrior’s Path” jest już dostępny i – zgodnie z zapowiedziami – wprowadził do wspomnianej produkcji dwa nowe tryby rozgrywki.

Ukończenie Prince of Persia: The Lost Crown w trybie Speedrun w mniej niż 10 godzin zostanie nagrodzone strojem „Swift Sargon”. Gracze mogą również odblokować dwa inne kostiumy – „Holo Chroma” oraz „Gold”. Pierwszy jest nagrodą za przejście gry w trybie Permadeath na dowolnym poziomie trudności. Drugi wymagać będzie znacznie więcej wysiłku, ponieważ otrzymają go jedynie użytkownicy, którym uda się zobaczyć napisy końcowe trybie Permadeath na poziomie trudności „Immortal”.

Wraz z aktualizacją „Warrior’s Path” w Prince of Persia: The Lost Crown pojawił się także tryb Speedrun. W tym wariancie liczy się czas i jak najszybsze ukończenie wspomnianej produkcji. Gracze będą mogli śledzić zarówno własne rekordy, jak i wyniki innych graczy. Na użytkowników czeka też specjalna nagroda.

Jak wspomnieliśmy wyżej, aktualizacja „Warrior’s Path” wprowadziła do Prince of Persia: The Lost Crown również kilka innych zmian i poprawek. Ich pełna lista oraz szczegółowy opis aktualizacji dostępne są na oficjalnej stronie Ubisoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown. Świetna rozgrywka z nijaką fabułą.

