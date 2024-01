Prince of Persia: The Lost Crown na zwiastunie. Ubisoft pokazuje edycję Deluxe

W skład edycji Deluxe Prince of Persia: The Lost Crown wchodzi także cyfrowy przewodnik zawierający różnego rodzaju informacje o świecie gry. Nie można zapominać też o bonusie do zamówień przedpremierowych. Gracze, którzy zdecydują się kupić wspomnianą produkcję w przedsprzedaży, otrzymają bowiem strój wewnętrznego wojownika dla Sargona.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutuje na rynku już 18 stycznia 2024 roku. Tydzień wcześniej – zgodnie z zapowiedziami – gracze będą natomiast mogli sprawdzić wersję demonstracyjną gry Ubisoftu. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Prince of Persia.