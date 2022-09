Premiery w Amazon Prime Video na październik. Serwis przygotował mocne nowości

Poznaliśmy listę nowości od Amazon Prime Video na październik. Tym razem platforma zapewni ciekawe tytuły, w tym nowy serial od twórców Westworld. Ponadto w ofercie znalazły się filmy Catherine Called Birdy z gwiazdą serialowego The Last of Us, a także horror Run Sweetheart Run. Poniżej znajdziecie pełną listę premier wraz z opisem każdej z produkcji.

Catherine Called Birdy – 7 października

Rok 1290. W średniowiecznej angielskiej wiosce Stonebridge Lady Catherine (znana jako Birdy) jest najmłodszym dzieckiem Lorda Rollo i Lady Aislinn. Jej plac zabaw to Stonebridge Manor, dom, który podobnie jak rodzina widział lepsze czasy. Ubogi finansowo i całkowicie chciwy, Rollo widzi swoją córkę jako drogę wyjścia z ruiny finansowej, wydając ją zamożnemu mężczyźnie za pieniądze i ziemię. Ale Birdy, podobnie jak wszystkie wspaniałe nastoletnie bohaterki, jest energiczna, sprytna i żądna przygód – i gotowa odstraszyć każdego zalotnika, który pojawia się na coraz bardziej pomysłowe sposoby. Jej wyobraźnia, bunt i głęboka wiara we własne prawo do niezależności postawiły ją na kursie kolizyjnym z rodzicami. Kiedy przybywa najbardziej nikczemny zalotnik ze wszystkich, staje przed ostatecznym sprawdzianem miłości do córki.

The Peripheral – 21 października

Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) mieszka na wsi na południu Ameryki, pracując w lokalnej drukarni 3D, jednocześnie zarabiając dodatkowe pieniądze, grając w gry VR dla bogatych ludzi. Pewnej nocy zakłada gogle i znajduje się w futurystycznym Londynie – eleganckim i tajemniczym świecie, urzekająco innym od jej własnej, trudnej egzystencji. Ale to nie jest jak żadna gra, w którą kiedykolwiek grała: Flynne zaczyna zdawać sobie sprawę, że to nie jest rzeczywistość wirtualna… to jest prawdziwe. Ktoś w Londynie, siedemdziesiąt lat w przyszłości, znalazł sposób na otwarcie drzwi do świata Flynne'a. I tak samo urzekający jak Londyn… jest też niebezpieczny. Gdy Flynne stara się odkryć, kto połączył ich światy i w jakim celu, jej obecność tutaj wprawia w ruch niebezpieczne siły… siły, które chcą zniszczyć Flynne i jej rodzinę w jej własnym świecie.

Run Sweetheart Run – 28 października

Początkowo zaniepokojona, gdy jej szef nalega, by spotkała się z jednym z jego najważniejszych klientów, samotna matka Cherie (Ella Balinska) odczuwa ulgę i podekscytowanie, gdy spotyka charyzmatycznego Ethana (Pilou Asbæk). Wpływowy biznesmen zachwyca Cherie. Ale pod koniec nocy, kiedy oboje są sami, ujawnia swoją prawdziwą, brutalną naturę. Zmaltretowana i przerażona ucieka, by ratować życie, rozpoczynając nieustanną grę w kotka i myszkę z krwiożerczym napastnikiem, który chce jej doszczętnie zniszczyć.

The Devil's Hour – 28 października

Serial opowiada historię Lucy, granej przez Jessicę Raine, którą co noc budzi przerażające wizje dokładnie o 3:33 nad ranem: diabelskiej godzinie. Jej ośmioletni syn jest wycofany i pozbawiony emocji. Jej matka przemawia do pustych krzeseł. Jej dom nawiedzają echa życia, które nie jest jej własnym. Kiedy nazwisko Lucy jest w niewytłumaczalny sposób związane z serią brutalnych morderstw w okolicy, odpowiedzi, które jej umykały przez te wszystkie lata, w końcu staną się przedmiotem zainteresowania. Peter Capaldi gra samotnego nomada, kierującego się morderczą obsesją. Staje się głównym celem policyjnej obławy prowadzonej przez współczującego detektywa Raviego Dhillona, ​​granego przez Nikesha Patela.