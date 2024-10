Premierowy zwiastun Until Dawn. Twórcy pokazują nowe sceny

Z okazji jutrzejszej premiery nowej wersji Until Dawn twórcy gry udostępnili zwiastun pokazujący kilka nowych scen fabularnych oraz przypominający o wprowadzonych zmianach. Ostatnio w sieci mogliśmy znaleźć wiele informacji o grze, takich jak jej rozmiar oraz długi materiał pokazujący rozgrywkę, który został już usunięty.

Remake Until Dawn z premierowym zwiastunem

Na nowym trailerze Until Dawn zobaczyliśmy gameplay z konsoli PlayStation 5 - twórcy przypomnieli również o wymaganiu konta PSN przy uruchomieniu produkcji. Na pewno nie spodoba się to wielu graczom, lecz oceny pod filmem na YouTube sugerują, że fani są raczej pozytywnie nastawieni do produkcji.