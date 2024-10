Wyciekł gameplay z Until Dawn Remake. Trzy godziny rozgrywki trafiły do sieci

W Until Dawn Remake zobaczyliśmy również wiele usprawnień dotyczących grafiki oraz wydajności gry. Tytuł został wyprodukowany za pomocą silnika Unreal Engine 5. W grze zobaczymy również sporo efektów stworzonych dzięki technologiom ray tracingu oraz DLSS 3. Nowa wersja horroru nie będzie miała żadnych ograniczeń dotyczących liczby klatek na sekundę. Z podanych informacji wynika, że tytuł wymaga konta PSN do jego uruchomienia. Może być to problemem dla wielu graczy, lecz możliwe że tak samo jak w przypadku God of War: Ragnarok pojawi się fanowska modyfikacja usuwająca problem.

Na koniec przypomnijmy, że Until Dawn Remake zostanie udostępniony 4 października na PC oraz PlayStation 5.