Czas na porządki - znamy rozmiar gry Until Dawn Remake

Nowe wydanie Until Dawn będzie przedstawiało tą samą historię, co oryginał. Śledzimy losy ośmiu przyjaciół, którzy trafili do tajemniczej chatki umieszczonej daleko od cywilizacji. Rok po tym, jak dwoje z nich zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, powracają we wspomniane miejsce i muszą zrobić wszystko, by przetrwać do świtu.

Przypomnijmy, że remake Until Dawn zostanie udostępniony 4 października na PC oraz PlayStation 5. Już od jakiegoś czasu można zamówić tytuł w pre-orderze w cenie 299 złotych.