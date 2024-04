Premiera Uniwersum Metro 2033 - Paryż: Lewy Brzeg. Zdobądź książkę w rozdaniu

Wszystkich zainteresowanych powrotem do postapokaliptycznego świata wykreowanego przez Dmitrija Glukhovsky’ego zapraszamy również do wzięcia udziału w specjalnym rozdaniu zorganizowanym na naszym Facebooku. Mamy bowiem do rozdania kilka sztuk Uniwersum Metro 2033 - Paryż: Lewy Brzeg, które trafią do autorów najlepszych komentarzy odpowiadających na nasze pytanie w treści postu. Udział możecie wziąć w tym miejscu – macie czas do 17 kwietnia, do godziny 23:59.