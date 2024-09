J.K. Rowling bierze się za science fiction. Autorka chce napisać futurystyczną powieść

Przez ostatnie lata J.K. Rowling była na świeczniku przede wszystkim ze względu na swoje wypowiedzi dotyczące osób transpłciowych i jej walki o prawa biologicznych kobiet. Autorka poza wywoływaniem kontrowersji w serwisie X, nie porzuciła pisarstwa i wciąż tworzy nowe powieści o detektywie Cormoranie Strike’u, publikując je pod pseudonimem Robert Galbraith. Rowling powoli zbliża się do końca tego cyklu i już zapowiedziała swoją kolejną książkę, która tym razem będzie historią z gatunku science fiction.

J.K. Rowling napisze powieść science fiction

Rowling nie chce jednak podążyć drogą Franka Herberta, Arthura C. Clarke’a, czy Stanisława Lema. Jedyne co zdradziła o niezatytułowanej jeszcze powieści, to że będzie „futurystyczna”, ale nie będzie to „kosmiczna odyseja”. Autorka chce napisać coś bardziej przyziemnego, ale którego akcja rozgrywać się będzie w przyszłości.