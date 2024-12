Premiera STALKER 2 w Ukrainie spowodowała problemy z internetem w całym kraju

Premiera STALKER 2 spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Okazuje się, że w Ukrainie gracze byli tak chętni do gry, że pojawiły się problemy z internetem w całym kraju . Do sytuacji odnieśli się dostawcy internetu, Tenet i Triolan (za ITC ):

Obecnie występuje tymczasowy spadek prędkości Internetu we wszystkich kierunkach. Jest to spowodowane zwiększonym obciążeniem kanałów w związku z ogromnym zainteresowaniem premierą gry S.T.A.L.K.E.R. – podał natomiast Triolan.

W rozmowie z Eurogamer Mariia Grygorovych przyznała, że „to było trudne dla całego kraju i to zła rzecz, ponieważ internet jest ważny, ale jednocześnie było to wow!”. Na stan ukraińskiego internetu niewątpliwie wpływa też trwająca wojna, jednak tak duże zainteresowanie wokół STALKER 2 może pokazywać, jak bardzo doceniania jest praca zespołu.

Dla nas i naszego zespołu najważniejsze jest to, że niektórzy ludzie w Ukrainie czują się trochę szczęśliwsi niż przed wydaniem. Zrobiliśmy coś dla naszej ojczyzny, coś dobrego dla nich. Nie jest idealna, musimy wszystko naprawić, ma pewne problemy. Ale to jest gra! To gra z duszą, z uczuciami, z miłością. Nawet problemów nie da się naprawić, jeśli nie ma gry. – dodała Grygorovych.

STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja GSC Game World zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.