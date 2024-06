Premiera polskiego First Dwarf we wczesnym dostępie. Twórcy dzielą się planami na przyszłość

Fani wirtualnej rozrywki wcielą się w postać krasnoluda Tru, inżyniera i zwiadowcy, którego celem jest założenie kolonii na lewitujących wyspach. Gracze będą mogli korzystać z potężnego mecha, który okaże się nieoceniony zarówno w walce, jak i przy zbieraniu surowców oraz eksploracji. Towarzyszyć nam będzie smoczyca Ragna, grywalna bohaterka, która pomoże Tru w jego misji.

Wierzymy, że wczesny dostęp to potężne narzędzie, które pozwoli nam włączyć społeczność do prac nad grą. Niektóre z naszych wcześniejszych tytułów również były wydawane w ten sposób, a z programem łączy nas dużo pozytywnych doświadczeń. Kluczem jest tutaj szczera komunikacja pomiędzy odbiorcami a zespołem. First Dwarf jest tworzony dla graczy, więc możliwość wsłuchania się w ich opinie i wskazówki jest szalenie pomocne. Do premiery wersji 1.0 z pewnością czeka nas jeszcze ogrom ciężkiej pracy, ale na to, co przyniesie przyszłość, zapatrujemy się z ekscytacją. – przekazał Jakub Wójcik, prezes Star Drifters.