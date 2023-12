Premiera Pioneers of Pagonia. Gra od twórcy pierwszych Settlersów

Dzisiaj debiutuje RTS Pioneers of Pagonia. Za jego powstanie odpowiada jeden z twórców kultowych Settlersów.

Debiutujące dzisiaj Pioneers of Pagonia to gra, na którą szczególną uwagę powinni zwrócić wielbiciele strategii czasu rzeczywistego. Nowa produkcja studia Envision Entertainment jest dostępna wyłącznie na PC. Dodatkowym smaczkiem jest z pewnością udział w produkcji projektanta, który współtworzył pierwszą grę z serii The Settlers, czyli gry stanowiący korzenie gatunku.

Pioneers of Pagonia spadkobiercą The Settlers? Dzisiaj premiera nowego RTS na PC

I to widać pod wieloma względami. Przede wszystkim stylistycznie, podobnie jak wielki przodek, gra oferuje przyjemną, kolorową grafikę i niezwykle sympatyczne postacie. Zadaniem gracza będzie poprowadzenie swoich pionierów w nieznane, którzy przemierzać będą kolorowe krainy, czasami zamieszkałe przez inne nacje. Rozgrywka opiera się na pozyskiwaniu surowców, które posłużą do budowy osad i składających się na nie budowli.