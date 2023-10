Pioneers of Pagonia – nowa gra projektanta The Settlers otrzymała wersję demo

Pod koniec czerwca w sieci pojawił się pierwszy zwiastun Pioneers of Pagonia, czyli kolorowego city-buildera od studia Envision Entertainment, w którym pracuje m.in. Volker Wertich – główny projektant pierwszej części serii The Settlers. Produkcja jeszcze w tym roku zadebiutuje we wczesnym dostępie, ale zainteresowani już dziś mogą przetestować wspomniany tytuł. Pioneers of Pagonia doczekało się bowiem wersji demonstracyjnej.

Pioneers of Pagonia z wersją demonstracyjną na platformie Steam

Demo gry Pioneers of Pagonia dostępne jest na platformie Steam. Udostępniona przez deweloperów ze studia Envision Entertainment wersja demonstracyjna pozwala zapoznać się z niemal wszystkimi mechanikami produkcji. W ręce graczy oddano również trzy mapy o różnym poziomie trudności. Twórcy podkreślają jednak, że różnią się one zarówno pod względem skali, jak i jakości od map, które będą dostępne w ostatecznej wersji.