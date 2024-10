Premiera nowej gry Metro już w tym miesiącu. Zobaczyliśmy gameplay

Na wspomnianym filmie z Metro Awakening zaprezentowano gameplay z wykonywania misji odbywającej się na pociągu. Widzimy, że gra została dobrze przystosowana do technologii VR - wykonywane przez gracza akcje nie wyglądają sztucznie. Na blogu PlayStation twórcy gry opublikowali wpis dotyczący przystosowania mechanik kultowej serii do nowych kontrolerów. Oto fragment:

Niedługo doczekamy się premiery kolejnej produkcji z serii Metro, choć tym razem grą nie zajmowało się studio 4A Games, tylko Vertigo Games. Na oficjalnym kanale Youtube PlayStation opublikowano 6-minutowy film prezentujący rozgrywkę z nowej odsłony popularnego Metra, lecz tym razem zagramy w nią na VR. Na nagraniu widzimy, jak tytuł został przystosowany do gry na tej platformie.

Zegarek pokazuje, czy znajdujemy się w świetle, czy w ciemności, ale także odlicza czas do konieczności wymiany filtra maski przeciwgazowej. Musimy tego uważnie pilnować, aby nie przeszkodziło to nam w kluczowym momencie, a zegarek poinformuje nas za pomocą sygnału, który komunikuje nam konieczność wymiany filtra. Nasze soczewki będą zaparowywać, co często może przeszkodzić nam w kluczowych momentach.”

Na koniec przypomnijmy, że Metro Awakening ma zostać wydane 7 listopada na Meta Quest 2, Meta Quest 3, PlayStation VR oraz Steam VR. Nowa odsłona została pokazana w zeszłym tygodniu na State of Play, wtedy też poznaliśmy datę premiery gry.