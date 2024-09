Nowa gra z serii Metro na pokazie State of Play. Znamy datę premiery

Na pokazie State of Play zaprezentowano oficjalny trailer nowego FPS-a dostępnego wyłącznie na VR - Metro Awakening. Na zwiastunie pokazano zarówno sceny rozgrywki, jak i fragmenty opowieści. Poznaliśmy datę premiery gry, którą można już zamówić w preorderze z 10-procentową zniżką oraz innymi bonusami, na przykład wcześniejszym o 2 dni dostępem do produkcji.

Jak już wspomnieliśmy, Metro Awakening jest dostępne w przedsprzedaży w wersji standardowej oraz deluxe. Druga wymieniona wersja jest dostępna z 10-procentową zniżką i kosztuje 179,10 złotych. Zawiera ona specjalne przedmioty do odebrania w grze oraz 2 dni wczesnego dostępu do kampanii.

Metro Awakening zostanie udostępnione 7 listopada na PC oraz PlayStation 5 wyłącznie w wersji VR. Jest to poboczna odsłona serii gier Metro, do której należą Metro 2033, Metro: Last Light oraz Metro Exodus. Produkcję wykorzystującą gogle wirtualnej rzeczywistości opracowuje Vertigo Games, a nie jak w innych przypadkach studio 4A Games.