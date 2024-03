Nobody Wants to Die na pierwszym trailerze. Detektywistyczna gra od polskiego studia w stylu noir

Polskie studio Critical Hit Games zapowiedziało swoją debiutancką produkcję – Nobody Wants to Die.

Polskie studio Critical Hit Games zapowiedziało właśnie swoją debiutancką produkcję. W sieci pojawił się pierwszy trailer detektywistycznego tytułu, który przybliża miejsce akcji gry utrzymanej w stylu noir. Nobody Wants to Die trafi w ręce graczy jeszcze w tym roku.

Nobody Wants to Die – detektywistyczna gra w stylu noir od polskiego studia na pierwszym trailerze

Nobody Wants to Die ma zabrać graczy do dystopijnego Nowego Jorku roku 2329 i zaoferować nowatorskie doświadczenie inspirowane filmami neo-noir. Zainteresowani wcielą się w rolę detektywa Jamesa Karra, by zbadać miejsca zbrodni przy pomocy zaawansowanej technologii i umiejętności manipulowania czasem. Tytuł ma poruszać tematy związane z transhumanizmem oraz nieśmiertelnością.

Wraz z zapowiedzią do sieci trafił również pierwszy zwiastun, który prezentuje nieco bliżej wspomniany wyżej, futurystyczny Nowy Jork oraz umiejętności głównego bohatera. Całość utrzymana jest w estetyce noir, a produkcja ma dodatkowo wykorzystywać moc silnika Unreal Engine 5. Nobody Wants to Die możemy już dodać do listy życzeń na platformie Steam

Zatrać się w nowojorskiej dystopii 2329 roku, gdzie nieśmiertelność ma swoją cenę. Po wyrwaniu się cudem z objęć śmierci detektyw James Karra zajmuje się sprawą zleconą mu nieoficjalnie przez szefa. Do pomocy ma jedynie młodą funkcjonariuszkę Sarę Kai. Czas wszystko odkrywa, a w pogoni za mordercą zaryzykują wszystkim, poznając mroczne tajemnice miejskich elit. – czytamy w opisie gry.

Nobody Wants to Die ma ukazać się na rynku w 2024 roku, jednak nie znamy dokładnej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.