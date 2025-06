Premiera Nintendo Switch 2 z przykrymi niespodziankami. Gracze zgłaszają uszkodzenia ekranów

Wczoraj w ręce graczy trafiło Nintendo Switch 2. Niestety, dla niektórych to wyczekiwane wydarzenie zostało przyćmione przez niespodziewany problem, związany z uszkodzeniami wyświetlacza nowej konsoli. Przyczyną tych defektów miały być zszywki użyte do przymocowania paragonów do pudełek konsoli przez pracowników sklepów, co zostało udokumentowane przez poszkodowanych użytkowników.