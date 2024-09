Premiera dodatku do Prince of Persia: The Lost Crown. Mask of Darkness wprowadza liczne nowości

Zgodnie z wcześniejszym potwierdzeniem Ubisoftu wczoraj otrzymaliśmy dostęp do rozszerzenia Prince of Persia The Lost Crown. Fani serii na pewno czekali na to wydarzenie, choć podstawowa wersja gry mimo dobrych ocen graczy sprzedała się jedynie w liczbie 300 tysięcy kopii.

Prince of Persia The Lost Crown z nowym DLC

W Prince of Persia The Lost Crown - Mask of Darkness opuścimy górę Qaf i poznamy nową opowieść o Radjen, zabójczyni nieśmiertelnych, która uwięziła Sargona w pałacu umysłu - koszmarnym wymiarze stworzonym dzięki czarnej magii. Dodatek ma odpowiedzieć na pytania pozostałe bez odpowiedzi w głównej historii.