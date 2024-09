Predator: Hunting Grounds wkrótce na PS5 i Xbox Series X/S. Mamy datę premiery

Edycja standardowa – zawiera podstawową wersję gry z dodatkiem – przerażającym Dzikim Predatorem wyposażonym w pistolet na bełty, kombinezon i tarczę.

Edycja Jungle – zawiera zawartość edycji standardowej i wielu ulubionych przez fanów Predatorów: Miejski Łowca, Samuraj, Valkyrie i Viking, wszystkich wyposażonych w niestandardowe uzbrojenie.

Edycja Yautja – najlepszy pakiet dla fanów. Ta edycja odblokuje podstawową grę, Dzikiego Predatora i prawie wszystkich Predatorów z dodatków takich jak Bioniczny Predator, Miejski Łowca, Kleopatra, Emisariusz, Wygnaniec, Samuraj, Valkyrie, Viking, Wolf, a także pakietów Drużyna Łowiecka 1, Drużyna Łowiecka 2 oraz Drużynę Łowiecka 3, wyposażonych w niestandardową broń.

Na koniec przypomnijmy, że Predator: Hunting Grounds zadebiutowało na rynku w kwietniu 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Predator: Hunting Grounds. Chciałem polować, ale nie za wszelką cenę.