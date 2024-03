Predator: Hunting Grounds zmierza na PS5 i XSX. Gra otrzyma też nową zawartość

Od premiery Predator: Hunting Grounds, czyli asymetrycznej sieciowej gry akcji od twórców Friday the 13th: The Game, miną wkrótce cztery lata. Okazuje się jednak, że firma IllFonic nie zapomniała o swojej produkcji. Wspomniany tytuł w nadchodzących miesiącach wróci do żywych i – zgodnie z przekazanymi informacjami – trafi na dwie nowe platformy.

Predator: Hunting Grounds wraca do żywych. Gra trafi wkrótce na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

IllFonic – które przejęło prawa wydawnicze od Sony Interactive Entertainment – poinformowało, że pod koniec 2024 roku Predator: Hunting Grounds doczeka się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Już niedługo gra otrzyma bowiem nowy patch.