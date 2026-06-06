Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto gra, w której leczysz zęby rekina. Jeden fałszywy ruch i cię nie ma

Maciej Petryszyn
2026/06/06 23:53
0
0

Każdy miał w dzieciństwie jakieś marzenie. Jeden chciał być policjantem, inny strażakiem, a jeszcze inny lekarzem.

A jako ten ostatni możemy np. leczyć zęby. Chociaż bywa to profesja nad wyraz niebezpieczna.

Shark Dentist
Shark Dentist

Przychodzi rekin do lekarza...

Szczególnie gdy twoim pacjentem jest… rekin. Zaprezentowana podczas Future Games Show gra Shark Dentist opowiada właśnie o takiej sytuacji. Zaczynasz zabawę, na salę wjeżdża rekini pacjent, któremu w ramach roguelike’owej mechaniki wylosowano problemy z uzębieniem. Naszym zadaniem jest zaś wykorzystać również losowo przyznane narzędzia i uleczyć chorego ludojada. Na podorędziu mamy strzykawki, wiertła, luterka, a nawet piłę tarczową.

GramTV przedstawia:

Trudne? Jak cholera. Szczególnie że przy okazji będziemy musieli stale mierzyć poziom stresu u naszego rybiego przyjaciela. W pewnym momencie bowiem może dojść do przebudzenia pacjenta, ten zaś nie będzie zadawał pytań – po prostu kłapnie potężną paszczą. No nie jest łatwo, nie jest. Samo Alice Games zapewnia, iż tytuł spodoba się fanom takich produkcji, jak Szczęki, Meg czy Piła. Czy faktycznie? Przekonamy się po premierze, której termin pozostaje na razie nieznany.

Tagi:

News
Future Games Show
rekiny
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
Shark Dentist
Alice Games
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112