Oto gra, w której leczysz zęby rekina. Jeden fałszywy ruch i cię nie ma

A jako ten ostatni możemy np. leczyć zęby. Chociaż bywa to profesja nad wyraz niebezpieczna.
Przychodzi rekin do lekarza...
Szczególnie gdy twoim pacjentem jest… rekin. Zaprezentowana podczas Future Games Show gra Shark Dentist opowiada właśnie o takiej sytuacji. Zaczynasz zabawę, na salę wjeżdża rekini pacjent, któremu w ramach roguelike’owej mechaniki wylosowano problemy z uzębieniem. Naszym zadaniem jest zaś wykorzystać również losowo przyznane narzędzia i uleczyć chorego ludojada. Na podorędziu mamy strzykawki, wiertła, luterka, a nawet piłę tarczową.
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