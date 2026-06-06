Oto gra, w której leczysz zęby rekina. Jeden fałszywy ruch i cię nie ma

Trudne? Jak cholera. Szczególnie że przy okazji będziemy musieli stale mierzyć poziom stresu u naszego rybiego przyjaciela. W pewnym momencie bowiem może dojść do przebudzenia pacjenta, ten zaś nie będzie zadawał pytań – po prostu kłapnie potężną paszczą. No nie jest łatwo, nie jest. Samo Alice Games zapewnia, iż tytuł spodoba się fanom takich produkcji, jak Szczęki, Meg czy Piła. Czy faktycznie? Przekonamy się po premierze, której termin pozostaje na razie nieznany.